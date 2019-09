Alista Antorcha un magno 45 Aniversario en Puebla

Poco más de dos mil integrantes del Movimiento Antorchista de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala y Puebla, se reunieron en Balcones del Sur con el Secretario General de Antorcha, Aquiles Córdova Morán, para revisar las tareas en la celebración del 45 Aniversario de esta organización.

Acompañados de los líderes de los cinco estados, Aquiles Córdova Morán llamó a los antorchistas a hacer un buen trabajo en la realización del magno evento del 45 aniversario, programado para el 10 de noviembre, 7:00 de la mañana en la capital poblana, donde se concentrarán 150 mil almas de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala y Puebla.

El líder explicó que éste es “un reto que debemos cumplir, que nos obliga a todos a esforzarnos más, pero tenemos que cumplir porque es una ocasión en la que estamos provocando que los ojos de la opinión pública se centren en Antorcha; además, para infundirle orgullo y ganas de seguir en la lucha a los antorchistas del país. Puebla tiene el prestigio nacional de ser el segundo destacamento más grande y fuerte de la organización, y tiene un gran deber con el resto de los antorchistas, deber que, si cumplimos bien, va a levantar el ánimo y va a da un impulso muy grande a nuestro movimiento”.

Córdova Morán aseguró que la meta del antorchismo es una lucha permanente para pelear por el poder político, ganarlo y reorientarlo hacia las masas. Lograr democráticamente el poder político del país para erradicar a la pobreza de México y hacer de nuestra patria un país justo, equitativo y soberano.

El futuro de México es Antorcha

El dirigente de más de 2.5 millones de antorchistas explicó que Morena “quiere callar al pueblo con tarjetitas para que no diga nada, no pida nada y vote por los señores de Morena; pero esas tarjetas solo son un engaño a la gente, son una manera de impedir que la gente se organice, porque si el pueblo participa se va a dar cuenta de que AMLO los ésta engañando y lo van a botar a la basura”.

Sin embargo, afirmó que el reto no es solo tomar el poder político, sino tomarlo con el pueblo, apoyados y con la solidaridad, fraternidad y conciencia de los hombres trabajadores de este país, por eso “necesitamos que la gente nos entienda y nos crea y haga suyas nuestras ideas. Cuando logremos eso, la gente estará de acuerdo con este gran proyecto de cambio, con la misma claridad de lucha y con la misma responsabilidad de llevar adelante la tarea. Ese es el pueblo que necesitamos formar”.

Aquiles Córdova dijo que “necesitamos explicarle a la gente que la 4T no es el pueblo en el poder, porque si lo fuera no estaría dañando los intereses del pueblo cuando suprime el seguro popular, las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas, el apoyo para los niños con cáncer”, afirmó.

Además, explicó el Secretario General de Antorcha, la economía no está creciendo, “y López Obrador sale a decir que eso le preocupa solo a los fifís, dice que no importa el crecimiento, sino el desarrollo, pero las tarjetitas no son el desarrollo, eso solo lo dice el que no sabe de economía, solo un ignorante no ve lo grave que es que la economía no crezca, porque si la economía no crece no hay dinero para repartir, pero además no crece el empleo y empiezan a despedir trabajadores, en un país donde más de la mitad de la mano de obra en edad de trabajar está trabajando en la economía informal, pero además si hay escasez de mercancías van a subir los precios”.

“Pero es cierto que lo malo de todo esto es lo bueno: Antorcha se ha decidido a formar su partido político. Ahora es el momento de Antorcha, porque nunca el pueblo ha resuelto sus problemas regresando a levantar lo que ya tiró por inservible, el futuro de México está hacia adelante y hacia adelante está Antorcha”, aseguró.

“Una prueba de que vamos para adelante es que el 45 aniversario tiene que salir como nosotros lo planeamos: con 150 mil almas enérgicas y contentas en los dos estadios poblanos. Por el orgullo de los antorchistas, por la fraternidad, por el deber ante el pueblo de México, celebrar nuestros aniversarios siempre ha sido una necesidad ineludible, pero hoy es una necesidad impuesta por la realidad, es la historia del país la que nos obliga a asumir la responsabilidad”.

Los dos mil antorchistas estuvieron atentos a toda la conferencia y fueron liderados por los dirigentes de Puebla, Juan Manuel Celis y Soraya Córdova; de Veracruz, Samuel Aguirre; de Oaxaca, Dimas Romero; de Guerrero, José Juan Bautista, y de Orlando Isidro Ramos líder de Tlaxcala.

El evento concluyó con un banquete cultural a cargo del Ballet Zentzontle, del Bachillerato Benito Juárez de Balcones del Sur, quienes presentaron bailes de Colima para un auditorio que los aplaudió y se deleitó con su maestría para desarrollar el arte.