Investigan escupitajo de Ochoa a Briseño

Durante el partido del clásico nacional este sábado, se generó una polemica al considerar que el portero del América, Guillermo Ochoa escupió a Antonio Briseño, defensa de las Chivas, luego de una fuerte entrada que este último le propinó a Giovani dos Santos y lo mandó al hospital.

Se espera que la Comisión Disciplinaria resuelva el problema, de acuerdo con Mariano Varela, directivo de Chivas, quien agregó que Víctor Guevara, director de operaciones de la Liga MX, abrirá una investigación por el supuesto escupitajo del portero americanista al jugador de Chivas.

Ya hablé con Guevara y van a investigar lo sucedido con Ochoa. No he platicado con el “Pollo” (Antonio Briseño). Lo que creo es que es un tipo muy educado y no creo que haga eso, hay que analizarla. Eso ya lo hace la Comisión Disciplinaria”, comentó.