Donald Trump... ¿a quiénes llamó animales?

Sarah Huckabee, portavoz de la Casa Blanca, minutos antes también salió en defensa de las declaraciones de Trump, explicando que solo se había referido a los inmigrantes y que consideraba que sus comentarios contra el grupo no fueron suficientemente fuertes.

La portavoz Huckabee Sanders también expresó que la MS-13 ha realizado actos atroces, señalando varios ejemplos de los crímenes que han realizado algunos de los miembros del grupo como el secuestro y violación de una niña de 14 años en Houston.

The first 12 seconds, below - that magically went missing in newsrooms across America — regarding POTUS comments on MS-13 being “ANIMALS!” pic.twitter.com/YGgnHR8m1U — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 17 de mayo de 2018