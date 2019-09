Fuerza, Gio, le desea Chivas a Dos Santos

Tras la goleada 4-1 que le propinó el América a las Chivas en el Clásico este sábado, el Rebaño Sagrado deseó pronta recuperación a Giovani dos Santos, quien sufrió una fuerte entrada por parte de Antonio Briseño.

El delantero azulcrema se fue directo al hospital y aunque el reporte médico que dio a conocer el Club América descartó algún tipo de fractura, Gio tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y mantenerse fuera de las canchas durante 6 semanas.

Fue por ello que las Chivas postearon un mensaje en Twitter con la imagen del futbolista y la frase “Fuerza, Gio. De corazón, recupérate”.

Por su parte, Miguel 'El Piojo' Herrera, DT del América, cuestionado sobre una posible sanción en contra de Briseño, afirmó que primero se debe determinar la intención del defensor de Chivas

No he visto la jugada, pero claro que si el jugador va con mucha determinación como conocemos a Briseño y no hay mala intención, pues valen las disculpas vale todo. Si va con la intención de lastimar al compañero no puedes pedir una disculpa, reitero, no quiero decir que haya sido accidental o que haya ido con mala intención en esa jugada”.