QUÉPASA: ¡Siempre sí, Spiderman se mantiene dentro del MCU por una película más!

Después de todo un melodrama, por fin, Marvel Studios y Sony Pictures llegaron a un acuerdo para que Spider Man se mantenga dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

El sitio Variety informó que las dos compañías lograron producir la secuela de Spider-Man: Far From Home, la cual llegará a las salas de cine el 16 de julio del año 2021, en donde Tom Holland volverá a interpretar al joven Parker.

En un comunicado emitido en conjunto Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, se dijo emocionado por el acuerdo y espera nuevas aventuras a las que pueden llegar el MCU y el Spider-Verse.

Amy Pascal, productora de las películas de Spider-Man para Sony, también expresó su alegría con este nuevo arreglo, para seguir contando la historia de Peter Parker, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Esto es fantástico. La historia de Peter Parker dio un giro dramático en Far From Home y no podría estar más feliz de que todos estaremos trabajando juntos mientras vemos a dónde va su viaje“.