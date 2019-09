No traicionar a la infancia, pide Rosario Orozco

Al llamar a no traicionar a la infancia, la presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Rosario Orozco Caballero inauguró la XXIX Asamblea de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.

Acompañada por la titular nacional del DIF, María del Rocío García Pérez, Orozco Caballero encabezó la toma de protesta de 36 alcaldes y representantes de ayuntamientos que formarán parte de la Red, desde la cual se pondrán en marcha programas que ayuden a la protección de las niñas, niños y adolescentes.

Para el DIF, para Puebla, para México, para el mundo los derechos de las niñas, niños y adolescentes son una prioridad y representan una condición indispensable para que persigan y alcancen sus sueños. Los niños representan el futuro de nuestro estado, de nuestro país y del mundo. No los dejemos solos, no los traicionemos, porque un niño que nosotros no apoyemos es un niño al que hemos traicionado como sociedad y no lo merece”, expresó la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF.