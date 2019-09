ESPECIAL: Medio siglo de Abbey Road, la portada más emblemática de The Beatles

Se cumplen 50 años de la fotografía del disco que supuso el canto de cisne de The Beatles. Disco que fue lanzado el 26 de septiembre de 1969 en Inglaterra, y el 1 de octubre del mismo año en los Estados Unidos, con el cual, el mundo quedaría absorto por primera vez con los 47 minutos que conforman la maravillosa obra maestra que es Abbey Road, y con particularidad singular de que en la portada no aparecían el título ni el nombre del grupo, solo la icónica fotografía.

Era verano a las 11:36 hrs del 8 de agosto de 1969. La mejor banda del mundo mira al frente, el paso coordinado y cruza la esquina de Abbey Road y Garden Road, en el barrio de St.John´s Wood, Londres. A sólo 50 metros de los estudios EMI en los que grabaron. Una esquina cualquiera, que no va a ser una esquina cualquiera nunca más.

El fotógrafo Iain Macmillan tuvo alrededor de 10 minutos para realizar la captura, pues la policía tuvo que detener el tráfico que había alrededor. Se realizó a las afueras de los estudios de EMI en Abbey Road y el concepto fue desarrollado por Paul McCartney , quien esbozó la idea. John Kosh, el director creativo de Apple Records, el sello discográfico de The Beatle s, también participó en el proceso. Abbey Road tiene bastante tráfico, y tan solo se sacaron 6 fotos, la quinta fue la elegida. En algunas cruzan de izquierda a derecha, en otras de derecha a izquierda, miran hacia abajo, no mantienen una distancia definida, muestran caras de fastidio. El automóvil Volkswagen Escarabajo que aparece estacionado detrás, placa patente LMW 281F, solía estar a menudo en ese lugar y se intentó pedir que se retirara, pero no encontraron a su dueño. Fue subastado en 1986 en un precio millonario.

El dato más llamativo eran sin duda los pies descalzos de Paul. En torno a ese detalle se alimentaría la teoría de la muerte. Desde esta mirada Lennon de blanco, Starr de negro y Harrison de azul, representaban el cortejo fúnebre: el primero como un sacerdote, el muerto descalzo, de luto quien lleva el féretro y último el sepulturero.

La realidad es que los trajes de John, Paul y Ringo fueron obra del sastre británico Tommy Nutter, que vistió durante su carrera también a Elton John o Mick Jagger, e inclusive a actores como a Jack Nicholson para su papel del Joker en la Batman que en 1989 dirigió Tim Burton. George es el único que no lleva un diseño de Nutter, vistiendo pantalón y camisa de jean.

Abbey Road es un disco especial y esencial en la carrera del cuarteto de Liverpool, no sólo a nivel musical, sino por múltiples detalles que envolvieron su producción y posterior publicación.

El título original para esta obra iba a ser Everest, pues esa era la marca de cigarrillos que fumaba uno de los ingenieros de grabación, Geoff Emerick. De hecho, la foto portada iba a ser tomada en el mismísimo monte Everest, pero ningún 'beatle'; quiso viajar a Nepal y cuentan que, cuando preguntaron dónde harían finalmente las fotos, McCartney dijo: "en la calle de enfrente".

Fue producido y orquestado por George Martin para Apple Records, con Geoff Emerick como ingeniero de grabación y Tony Banks como operador de cinta. Participó también, como asistente de grabación, Alan Parsons.

Something fue elegida como la mejor canción de Abbey Road. Todos estuvieron de acuerdo en que la composición de George Harrison era el punto culminante del disco. A Frank Sinatra le gustaba tanto que hizo dos grabaciones del tema, al que llamó "la mejor canción de amor de los últimos 50 años". Cabe destacar que Sinatra pensaba que el tema había sido compuesto por Lennon y McCartney.

Además contiene algunas de las más reconocidas canciones del grupo, como Come Together, Oh! Darling y Here Comes the Sun. Se trata del último disco que los Beatles hicieron como conjunto, ya que Let It Be, lanzado en el año siguiente, había sido grabado con anterioridad.

Tras las sesiones de grabación de Let it Be, los Beatles habían alcanzado el punto más bajo de su carrera como grupo. Sus caminos poco a poco se separaban y cada uno pensaba ya en las cosas que podían hacer por su cuenta y en solitario. Sin embargo, se acordó realizar un último esfuerzo para recuperar el espíritu Beatle grabando un nuevo álbum. Se dice que con esta intención, Paul McCartney llamó a George Martin con el objetivo de grabar una última vez "como en los viejos tiempos". Martin aceptó la oferta, poniendo como condición que el trabajo se realizara "como solía ser" y preguntando además: "¿John también está de acuerdo?" a lo cual Paul le dijo que sí, dando por resultado este álbum, considerado el más grande de la historia.

Una de las características más destacables del LP es la portada. Seguramente se equipara a la del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) en el número de veces que ha sido imitada, aunque esencialmente fue fruto de la improvisación.

Los trajes, eran simplemente los que llevaban los Beatles ese día al estudio. McCartney, que vivía bastante cerca, había aparecido con sandalias, y de hecho en alguna de las fotos las lleva puestas.

Simplemente como una última curiosidad, la contraportada del LP corresponde a un cartel de la calle que desapareció hace tiempo. La palabra BEATLES se añadió posteriormente a una foto del cartel también de Ian McMillan. La mancha borrosa azul que se ve a la derecha es de hecho una chica con vestido corto y bonitas piernas.

La fotografía de Abbey Road se ha convertido, con el paso de los años, en parte de la cultura popular y ha recibido numerosos homenajes: grupos como Red Hot Chili Peppers han parodiado la imagen en uno de sus discos, y también personajes como los Simpson o los Teleñecos han recreado esta instantánea.

The Beatles fueron los íconos de la llamada “contracultura de los años 60” del siglo XX. Todos los críticos negativos tuvieron que cambiar de opinión en la medida que perdían audiencia y apoyo.

The Beatles fueron catalizadores para los movimientos liberacionistas: Liberaciones femenina, gays, ecologistas, y movimientos antirracistas, antirreligiónes, y hasta anarquismo libertario.