Chivas, ¿tocando fondo?

Después de la goleada de 4-2 que las Chivas del Guadalajara recibió ante los Tuzos del Pachuca, el defensa Antonio Briseño reconoció que el equipo está tocando fondo.

Estamos avergonzados, en una situación donde se está tocando fondo en el sentido de que no se pueden permitir estas cosas. Fueron errores puntuales. Si seguimos cometiendo esto, nadie nos va a levantar, puede venir Pep Guardiola, el que sea, el presidente del mundo, pagar cantidad de dinero, pero si no nos concentramos, será difícil”, dijo.

Después del tercer gol que recibió ante Tuzos, el defensa aceptó que deben de modificarse lineas y estrategias y de ser necesario, irá al banquillo ante al América.



Por su parte, Tomás Boy, director técnico de las Chivas, mencionó que los entrenadores siempre están preparados para hacer maletas en todos los equipos, pero que confía en que sacarán un buen resultado ante el América.

No lo sé, he tenido otros momentos peores con otros equipos en el sentido de los resultados, aquí el funcionamiento me gusta, juega bien y es mejor que muchos adversarios, esto que sucede quiere decir que no estamos tan bien como creo, pero los entrenadores siempre estamos con la maleta lista, ya sabemos que así es, si yo me dedico a esto es por eso, pero vamos a ver, yo creo mucho en este Guadalajara, perdónenme”, reconoció.