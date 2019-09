Apoya diputado antorchista a comunidades de Xayacatlán

Nibardo Hernández Sánchez, diputado local por el distrito 23 con cabecera en Acatlán, asistió al avance de la pavimentación en “El Cuajilotito”, perteneciente a San Jerónimo Xayacatlan.

Hernández Sánchez mencionó que él trabaja por todos los ciudadanos, no solo del distrito 23, también para todas las comunidades: “yo no solo gestiono para Acatlán, gestiono obras para todos los ciudadanos, yo veo las carencias que tienen cada uno de ustedes, y me preocupan, y por lo tanto quiero que tengan una mejor calidad de vida”.

En este contexto, el diputado antorchista afirmó que para seguir obteniendo logros, es importante que se mantenga el dialogo con los ciudadanos y con las autoridades correspondientes.