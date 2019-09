QUÉPASA: Paty Navidad desvirtúa a la joven activista Greta Thunberg

Luego de que la joven activista de 16 años, Greta Thunberg, señalara en un discurso que 'le robaron su infancia' porque los adultos "hicieron un mal trabajo en cuidar el planeta tierra", en espera de que los líderes mundiales hagan consciencia sobre el calentamiento global y el cambio climático, esto desató miles de discusiones.

La mexicana Paty Navidad se dijo en contra del movimiento que encabeza la sueca y por el contrario, la señaló como un "títere de multimillonarios y políticos" y lamentó que ésta sea objeto de manipulación por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, dejó en claro que ella no cree en el cambio climático pues es "un gran negocio y política global que ejercen a través de la ONU y su agenda 21".

Paty Navidad defendió su postura al señalar que el calentamiento global es una farsa.

Hola mi querida Laura, desde hace tiempo he sido seguidora de este tema, entre otros más, por lo que me he informado, leído e investigado y llegue a la conclusión que “El Calentamiento Global” NO es lo que nos han hecho creer, es una farsa. Es mi pensamiento y opinión. Saludos?? https://t.co/uIWKCEDfPF — ???????????????? ?????????????? ???? (@ANPNL05) September 25, 2019