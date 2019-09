QUÉPASA: ¡Sobrecargan servidores de Nintendo por Mario Kart Tour!

Mario Kart Tour de Nintendo Co Ltd, el tan esperado juego para móviles, compleó su lanzamiento este miércoles, no obstante, muchos usuarios se quejaron de la sobrecarga del servidor, que no les permitía jugar.

Los servidores están experimentando un gran tráfico. Su solicitud de acceso será procesada en el orden en que fue recibida”, aparece cuando se inicia el juego.

Ante ello, un portavoz de Nintendo dijo que la compañía es consciente de que, debido al intenso tráfico, algunos usuarios tenían problemas para acceder al juego, pero la situación está mejorando.

Cabe mencionar que Mario Kart Tour es un estreno considerado una prueba importante de las ambiciones de la empresa de Kioto en el sector de la telefonía móvil, pues Nintendo ha tardado en ampliar su presencia en el mundo de los videojuegos para móviles y ha optado por centrarse en su consola híbrida Switch.

Asimismo, su negocio de juegos online con suscripción se ha rezagado con respecto a sus competidoras Sony Corp y Microsoft Corp.