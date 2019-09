Messi elogia a Ansu Fati

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, elogió al delantero hispano-bisauguineano, Ansu Fati, al asegurar que es "un jugador fantástico" y tiene "lo necesario para triunfar", pero pidió tener paciencia con él.

Si lo miro a través de mis ojos, me gustaría que tuviera una incorporación gradual, como me pasó a mí cuando empecé, sin presión. Recordemos que solo tiene 16 años. Espero que siga disfrutando y que todo el ruido en torno a él no tenga un efecto negativo, porque tiene calidad para llegar a ser uno de los mejores", señaló el argentino.