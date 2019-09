Inscriben a AMLO en 26 empresas sin su consentimiento

Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue inscrito, sin su consentimiento, como socio de 26 empresas, así como el de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

Me rayé, me convertí en empresario, todas las inscribieron el 11 de agosto de 2019, en Boca del Río Veracruz, en las oficinas del SAT. Me ponen a mí como socio y también a mi esposa”, relató.