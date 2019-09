Messi, el mejor futbolista del año: FIFA

Lionel Messi fue elegido el Mejor Futbolista del Año y se quedó con el premio “The Best” de la FIFA.

El argentino superó en la votación a Cristiano Ronaldo, de la Juventus, y al defensor Virgil van Dijk, del Liverpool, quien aparecía como el gran candidato para quedarse con el trofeo.

Jürgen Klopp, DT del Liverpool, que la temporada pasada conquistó la Liga de Campeones, se quedó con el premio a Mejor Entrenador, superando a Pep Guardiola y a Mauricio Pochettino.

He tenido la suerte de entrenar a jugadores increíbles. Este es un premio individual, pero represento a mucha gente”, dijo el alemán.

El premio a Mejor Arquero fue para Alisson, portero del Liverpool campeón de Europa y de la selección de Brasil que ganó la Copa América.

He trabajado muy duro (…) No tengo palabras para expresar mi gratitud. Tengo orígenes muy humildes pero he luchado para llegar hasta aquí”, dijo Alisson al recibir la estatuilla.