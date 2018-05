¿Qué dice la ex esposa de Harvey Weinstein de su polémica?

jueves, 17 de mayo de 2018, Miguel Angel Carral

El escándalo que liberó The New York Times sobre los casos de acoso y abuso sexual de Harvey Weinstein no solo cambiaron la vida del productor cinematográfico, sino también de su esposa, la británica Georgina Chapman.

Georgina Chapman, quien fue esposa durante diez años de Harvey Weinstein y de quien se está divorciando, confesó que fue "terriblemente ingenua" y nunca tuvo sospechas sobre el comportamiento del productor.