Analiza AMLO segundo aumento al salario

El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza un segundo aumento al salario mínimo, debido a que la cifra es más baja que la de China, país que era considerado la “fábrica del mundo”, pues muchas empresa preferían a la nación asiática para pagar mano de obra barata.

El último aumento se realizó en diciembre de 2018, para tener efectos en enero de 2019 a poco más de 102 pesos, y se realizó en relación a 5 por ciento del aumento inflacionario, para alcanzar la línea del Bienestar.

No obstante, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya analiza un segundo aumento para 2020, con sindicatos y confederaciones patronales.

López Obrador señaló que no puede declarar por decreto presidencial los aumentos salariales, por lo que tiene que realizarlo “poco a poco”, para mejorar las actividades productivas y garantizar el empleo.

No se puede por decreto, no es decir va a aumentar al 100 por ciento el salario. No, tiene que ir poco a poco, aumentando el salario, para que vaya mejorando el poder adquisitivo del salario, para que también tengamos actividades productivas, que se tengan empresas, que tengan empleo y tengan facilidades. No con salarios raquíticos, salarios justos”, comentó.