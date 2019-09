Rechaza Francisco Céspedes que Armando Manzanero se enojara por revelar su retiro

Luego de difundir hace unos días en redes sociales el supuesto retiro del prolífico compositor, Armandao Manzanero, el cantante Francisco Céspedes descartó que el mexicano esté enojado con él.

Admitió que la nota simplemente fue un error que él cometió.

Me dejé llevar por el entusiasmo y me sentí privilegiado de decir que conmigo se iba a retirar, Armando conmigo no se enoja, nos conocemos desde hace mucho tiempo y como él dice: 'él es mi nieto'. Lo digo sin temor, me ganó el entusiasmo y me sentí como privilegiado de decir que conmigo se va a retirar”, declaró Céspedes.