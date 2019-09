Absuelven a 3 exdirectivos en Japón por desastre nuclear de 2011

Este jueves, tres ex directivos de la Compañía de Electricidad de Tokio fueron absueltos de tener alguna responsabilidad en el desastre nuclear de Fukushima Uno, registrado en marzo de 2011.

El Tribunal de Distrito de Tokio dictaminó que el ex presidente de TEPCO, Tsunehisa Katsumata, y dos ex vicepresidentes de la firma, Ichiro Takekuro y Sakae Muto, no son culpables de negligencia profesional resultante en muerte y lesiones.

En 2013, los fiscales públicos decidieron no llevarlos a juicio, pero una comisión investigadora compuesta por ciudadanos elegidos al azar celebró una votación. Como resultado, se decidió que los tres debían ser juzgados, por lo que unos abogados elegidos por la judicatura, emitieron en 2016 acusaciones formales.

El proceso comenzó en el Tribunal de Distrito de Tokio en junio de 2017; desde entonces, se han celebrado 37 sesiones para deliberar.

Los altos mandos enfrentaban una acusación en la que pedían para ellos cinco años de prisión por no haber adoptado medidas de seguridad previas para evitar una catástrofe como la que ocurrió, sobre cuya posibilidad ya se había advertido en un informe interno de 2008.

Los acusados indicaron que la base para hacer los cálculos no era fiable y que habían seguido los pasos lógicos al recurrir a la Sociedad de Ingenieros Civiles de Japón para estudiar el caso en profundidad. Afirmaron que no podían haber previsto o evitado el accidente.

El desastre nuclear se originó a raíz del terremoto de 9.0 grados de magnitud y por el posterior tsunami registrado el 11 de marzo de 2011, que según datos oficiales, causaron unos 18 mil muertos y desaparecidos.