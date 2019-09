Bárbara Mori se sensibiliza sobre el secuestro

A una semana de concluir el rodaje de La negociadora, la actriz Barbara Mori dijo que el tema del secuestro la sensibilizó, pues interpreta a una policía que debe tratar con criminales para salvar a las víctimas.

Hice un trabajo de mesa con los directores, pero también hubo una investigación. Escuché entrevistas reales de secuestradores y negociadores, todas estuvieron muy fuertes y me impactaron muchísimo” reveló.

Mencionó que con su personaje “Eugenia Sánchez”, se asombró de la capacidad que tienen para lograr conectar con los secuestradores, para entrar en su mente y hallar su humanidad.

Su trabajo es realmente extraordinario, porque su objetivo es que los criminales no asesinen a los rehenes y que los dejen libres. Esto me ha conmovido mucho, estoy sensible ante esta problemática que se vive en el país”, comentó Mori.