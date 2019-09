Héctor Herrera rescata el empate contra el Juventus

El mexicano Héctor Herrera surgió dentro del área en un saque de esquina para cabecear el 2-2 del Atlético de Madrid contra el Juventus, al minuto 90, luego de que su equipo niveló el 0-2 con el que le había golpeado su rival.

El Atlético salió fortalecido del empate, y no es para menos, con la Juventus de Cristiano Ronaldo, un futbolista temible para el de Madrid, quien ya le había hecho 25 goles en los 33 encuentros.

Pero este miércoles en el Wanda Metropolitano, el portugués estuvo apartado de las zonas donde más daño hace, acechado por las ayudas de Koke y la vigilancia de Trippier y sin el más mínimo margen para golpear.





¡Gol de Héctor Herrera! ??????



