Busca Cristiano Ronaldo ser el mejor jugador de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus, dijo que se merece terminar su carrera futbolística con más Balones de Oro que Lionel Messi, asimismo, espera consolidarse como el mejor jugador de todos los tiempos.

Con 34 años, el portugués ha ganado cinco veces el famoso trofeo de la revista France Football que premia al mejor jugador del mundo, mismo número que su rival del Barcelona, pero se dijo ansioso por conseguir más, a medida que avanza hacia el final de su carrera.

No obstante, Cristiano Ronaldo atribuyó a su rival el mérito de haberle ayudado a progresar en su propia carrera.

Entrevistado por la cadena británica ITV también reconoció que es adicto al éxito, pero de una manera positiva.

No sigo los récords, los récords me siguen a mí. Soy adicto al éxito, y no creo que sea algo malo, creo que es bueno. Me motiva. Si no estás motivado, es mejor parar”.