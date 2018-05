Seguidores de Zavala se sumarán a mi campaña: El Bronco

El gobernador de Nuevo León con licencia reiteró que él no se va a retirar de la contienda electoral, aunque reconoce lo difícil que es hacer campaña por el tema del financiamiento, un problema que la misma Margarita Zavala manifestó.

Por otro lado, El Bronco dijo que le enviará un mensaje de aprecio a la ex primera dama porque respeta su decisión, que tuvo valentía, aunque nunca fue independiente.

“Lamento la salida de Margarita, pero imagínense, la esposa del presidente, que no tenga lana, cabrón. Yo no lo creo, no lo creo, esa es la perversidad de los políticos, creen que la sociedad no tenemos inteligencia”.