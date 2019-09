Revela jugador de rugby que tiene VIH

Gareth Thomas, una de las grandes leyendas del rugby, publicó un video muy revelador en sus redes sociales, donde declara que tiene VIH.

Lo anterior luego de las amenazas que ha recibido vía correo electrónico, donde le han dicho que difundirán su 'secreto'

Añadió que ha tenido pensamientos suicidas, sin embargo, los ha dejado a un lado y ha decidido salir adelante, y ahora se encuentra estable con los medicamentos que toma para controlar el virus.

Soy Gareth Thomas y quiero compartir mi secreto. ¿Por qué? Porque es mi decisión hacerlo, y no los mails que hacen mi vida un infierno, tratando de contarlo antes de que yo lo hiciera, y porque yo creo y confío en ustedes. Estoy viviendo con el VIH. Ahora tienes esta información que me hace extremadamente vulnerable pero no me hace débil”.