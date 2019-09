Ley de Amnistía beneficiará a personas humildes, explica AMLO

La iniciativa para crear una Ley de Amnistía que otorgue la libertad a personas encarceladas, no será para quienes que cometieron "delitos de sangre o violencia", sino para beneficiar principalmente a personas humildes, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, descartó que al liberar a quienes fueron encarcelados por delitos menores o por ser presos políticos, represente avalar la impunidad.

La iniciativa es para que salgan más con menos delitos y gente más humilde. No hay impunidad, ya se termina, ya no hay corrupción ni impunidad arriba. Ya lo puedo decir", sostuvo.

Mientras mostraba un pañuelo blanco, arengó que "la corrupción ya se acabó", por lo que explicó que dicha iniciativa busca "dejar en libertad a indígenas, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada. A quienes no se les asistió, no se les ayudó".