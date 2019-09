ESPECIAL: 49 años sin Jimi Hendrix

James Marshall Hendrix, fue un guitarrista estadounidense de rock, que por su genialidad es el referente principal de los grandes músicos en toda la historia.

Mejor conocido como Jimi Hendrix, falleció el 18 de septiembre de 1970, cuando apenas tenía 27 años.

Hay diversas teorías que hablan sobre la muerte de Hendrix. La primera es que se suicidó; la segunda, es que su entonces manager, Mike Jeffery lo mandó matar y la tercera, que también incluye al exmanager, apunta a que Hendrix dejó un mensaje en la contestadora de Mike, asegurando que lo tenían secuestrado desde hace tres días.

No obstante, la versión que se manejó de manera oficial, es que Jimi Hendrix murió por una sobredosis de barbitúricos utilizados para poder conciliar el sueño. Y fue su propia novia quien confirmó esta teoría.

Monika Dannemann era pareja de Jimi Hendrix en aquel entonces. Ambos se quedaban juntos en el hotel Samarkand, ubicado en Londres, un lugar en el que el guitarrista quería estar para explorar nuevos sonidos musicales, pues buscaba hacer un álbum en el que la gente viera su evolución artística, tanto, que había incorporado a un grupo de saxofonistas en esas nuevas canciones.

Monika y Jimi fueron a dormir, pero a las cuatro de la mañana, él se despertó agitado por lo que buscó pastillas para dormir. La chica lo tranquilizó y con una charla quedaron despiertos hasta las siete, cuando a ella la venció el sueño. Al despertarse, vio que Hendrix dormía muy tranquilo.

Salió por cigarros y al regresar, Monika quiso despertar a Jimi cuando se dio cuenta que por la boca salía una sustancia rara. Notó que el guitarrista había tomado por lo menos 10 pastillas para dormir y tras llamar a la ambulancia le dijeron que se repondría.

Durante el trayecto, necesitó girar la cabeza para poder vomitar en el suelo, pero el camillero colocó su cabeza sobre la camilla causando así su atragantamiento y fallecimiento.

Otra de las teorías sobre la muerte de Hendrix fue proporcionada por uno de los asistentes del músico, James Wright, el cual redacta en su libro Rock Roadie (2009) que la muerte del artista se debió a que su representante, Michael Jeffery, lo asesinó haciéndole tomar pastillas y vino, ya que iba a despedirlo, asimismo, podría cobrar el seguro de vida del artista, cuyo beneficiario era el mismo representante.

Tenía que hacerlo, ese hijo de puta iba a dejarme, si le perdía, lo iba a perder todo", le confesaría Jeffrey a Wrigth, quien agregó que todo lo que sabe se lo confesó el exmanager del músico en una noche de copas, poco antes de morir en un accidente aéreo.

Finalmente, la teoría del presunto secuestro de Jimi Hendrix, el cual supuestamente fue planeado por su propio representante artístico, sólo se sabe que fue el "fin de semana perdido" de septiembre de 1969, en el que el músico desapareció. No existe una versión definitiva del hecho.

Como sea que haya perdido la vida, el legendario guitarritsa dejó en su haber tres discos con The Jimi Hendrix Experience: 'Are You Experienced?', 'Axis: Bold as Love', 'Electric Ladyland'; así como centenares de grabaciones piratas que comenzaron a surgir tras su muerte.

Pero sobre todo, un legado en la música que no se extinguió con su partida.