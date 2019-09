QUÉPASA: Llora Cristiano Ronaldo con video inédito de su padre

Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus, no pudo contener las lágrimas al ver imágenes inéditas de su padre José Dinis Aveiro, poco antes de que falleciera por problemas con el alcohol.

En una entrevista para ITV con Piers Morgan, el portugués mostró cuánto le duele no haber tenido una relación más cercana con su papá, quien falleció el 6 septiembre de 2005 en Londres, Inglaterra.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR