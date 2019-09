Diputados reciben Ley de Amnistía de AMLO

La Cámara de Diputados ya recibió la Ley de Amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo confirmó el coordinador de los legisladores de Morena, Mario Delgado, quien dijo que se trata de una iniciativa para otorgar la libertad a personas presas por ciertos actos delictivos y que puedan reintegrarse a la vida en sociedad.

A través de un comunicado, Delgado detalla que la propuesta beneficia a jóvenes relacionados con delitos contra la salud: consumidores acusados de narcomenudeo, personas "obligadas a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenazas derivadas del fenómeno de violencia" y sentenciados por robo simple sin violencia.

Asimismo, beneficia a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que "no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa", y a presos políticos o de consciencia, "acusados por delitos inverosímiles".

La liberación procederá bajo ciertas condiciones: que no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional.

La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas, explicó el comumicado.

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación vigilarán las liberaciones, mientras que se creará una Comisión que dará seguimiento y vigilará la aplicación de la Ley de Amnistía, misma que podrá solicitar el beneficio de la Ley cuando existan casos que lo ameritan.