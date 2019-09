QUÉPASA: A sus 36 años, regresa Kim Clijsters al tenis

Sorpresa total en el tenis; la belga Kim Clijsters volverá al circuito profesional WTA la próxima temporada, actualmente con 36 años de edad, tras siete años retirada, después de su último partido en el US Open 2012.

¿Qué quiero para mi vida? Durante siete años he sido madre a tiempo completo y realmente me encanta. Pero también me gustó ser una jugadora profesional. Y echo en falta esa sensación. ¿Qué pasa si trato de hacer las dos cosas?", declaró la extenista en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

Clijsters, ex número uno del mundo, anunció su regreso.

En sus palmarés destacan tres victorias en el Abierto de Estados Unidos (2005, 2009 y 2010), una en el Abierto de Australia (2011) y dos finales de Ronald Garros (2001 y 2003), además de haber alcanzado el número uno del ránking de la WTA en agosto de 2003, lo que permite que se le pueda invitar de por vida a los torneos profesionales (wild card).

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019