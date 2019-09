La BUAP mejora su posición en el THE World University Rankings 2020

Al incrementar sus puntajes en investigación y enseñanza, la BUAP mejoró una posición en el THE World University Rankings 2020, al pasar del octavo al séptimo lugar entre las 17 instituciones de educación superior de México incluidas en este ranking de la revista Times Higher Education, el cual evalúa 13 indicadores relacionados con la producción científica, la enseñanza y el panorama internacional, entre otros.

En la publicación de este año fueron incluidas y evaluadas mil 400 universidades de 92 países, un universo más amplio que el del año pasado, cuando fueron mil 258 universidades de 86 países.

Mientras que en el THE World University Rankings 2019, la BUAP se ubicó en el octavo lugar entre 17 instituciones de educación superior de México, en el del 2020 subió una posición para colocarse en el séptimo lugar, al mejorar la evaluación en investigación y enseñanza, al pasar de 7.6 a 7.9, y de 13.3 a 16, respectivamente.

México mantuvo su participación en el contexto de América Latina y el Caribe –10 países incluidos- con 17 universidades. Estas son, las federales UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana e Instituto Politécnico Nacional; la única privada, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; y las trece restantes, públicas estatales, las universidades autónomas de Puebla, Querétaro, Baja California, Estado de Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Yucatán, Guanajuato y Sinaloa; además, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Sonora.

Así, debido a la calidad de su enseñanza e investigación, entre los indicadores más importantes, en el THE World University Rankings 2020, la BUAP se ubica en el top ten de las universidades mexicanas, entre las 63 incluidas de América Latina y el Caribe, y en la posición 1001 del contexto internacional, donde los tres primeros lugares son para la University of Oxford, California Institute of Technology y University of Cambridge.

Para alcanzar estas calificaciones, las universidades evaluadas por este ranking debieron presentar indicadores de desempeño relacionados con la academia, su producción científica y el impacto de esta reflejada en la cuantificación de las citas que otros investigadores han hecho de ella, así como la implementación de modelos de internacionalización que abarcan lo relativo a la movilidad de alumnos, profesores e investigadores.

Los organizadores del ranking, además, evalúan el prestigio académico de las instituciones a través de encuestas aplicadas a especialistas y empleadores en diferentes partes del mundo.