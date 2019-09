Eficiencia médica salva vidas en Tecomatlán

La mayoría de los fallecimientos durante el embarazo se dan por la falta de atención y diagnóstico preciso por parte del médico, explicó la doctora Aglaen Véliz Pradel, responsable del módulo mater en el Hospital de Tecomatlán.

Tal es el caso de Oneida Rendón Acevedo, habitante del municipio vecino de Tulcingo de Valle, quien acudió al hospital Integral de Tecomatlán en busca de una segunda opinión médica respecto a su embarazo de ocho meses.

Señaló que la falta de trabajo de su esposo y el poco dinero que entra en su hogar le impedían acudir a otro hospital para tomar una segunda opinión de cómo era la evolución de su embarazo; sin embargo, ante la falta de claridad por parte de personal médico que la atendía en su municipio, decidió hacer el esfuerzo de acudir al Hospital Integral de Tecomatlán.

“El médico que me atendía me programó cesárea, yo quería que fuera parto natural, pero el doctor no supo darme explicación de por qué insistía en que fuera cesárea. Por eso vine al Hospital Integral de Tecomatlán”, relató Rendón Acevedo.