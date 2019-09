Vega Rayet quiere dirigir el PRI

El ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora secretaria de bienestar, Juan Manuel Vega Rayet, señaló en rueda de prensa, su interés por ser el próximo dirigente del PRI en el estado.

Ante ello, instó al Comité Ejecutivo Nacional a abrir el proceso correspondiente y así pueda registrarse de manera oficial, pues acusó las deficiencias de la actual dirigencia estatal, presidida por Lorenzo Rivera Sosa.

Aseguró que si llega a ser el líder estatal del tricolor, no abandonará el partido para buscar un cargo de elección popular, incluida una diputación plurinominal; ya que hoy en día, de los 217 municipios de Puebla, sólo hay 50 comités municipales.

Si llego a ser dirigente me dedicaré los 4 años a esa posición, y ningún familiar cercano será candidato o algo por el estilo, y por otro lado, también me pondré a disposición de las autoridades correspondientes para que sepan mi declaración patrimonial desde hace 15 años, para que en el transcurso de la presidencia no digan que tuve más”, agregó.