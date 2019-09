QUÉPASA: Comentarista argentino se burla de la selección mexicana

La noche de este martes se llevó a cabo en el Alamodome de San Antonio Texas, el duelo amistoso entre las selecciones de México y Argentina, con un marcador de 4-0, el cual pudo haber sido peor.

Las innumerables críticas a la Selección Mexicana en el medio deportivo mexicano fueron bastantes. Así como de la afición tricolor que despotricó por el accionar de los futbolistas dirigidos por Gerardo Martino, quienes cometieron demasiados errores en la zona defensiva.

Las críticas no solo fueron de los compatriotas mexicanos, pues desde Argentina, el periodista deportivo Flavio Azzaro lanzo varios comentarios burlones durante el partido y acerca del resultado final. El primero fue sutil:

Después, agregó que la Selección de Argentina ya no debería de jugar contra México, porque el resultado siempre es lo mismo.

No hay que jugar más contra México. No es seria la Selección Mexicana. Para eso armen un amistoso con el Sub23 y listo. Más allá de enfrentar a un equipo menor, me gusta la idea y la nueva Argentina”, posteó en Twitter.