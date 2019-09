Arrancan Foros para la Construcción de la Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana

Con la clara idea de que la participación ciudadana debe tener como principios la democracia, la corresponsabilidad, pluralidad y sobre todo responsabilidad social, además del respeto y la tolerancia, el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta dio inicio a los “Foros para la Construcción de la Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana del Estado de Puebla”, mediante los cuales se pretende lograr que las mejores propuestas de la sociedad se incorporen al ejercicio cotidiano de gobierno. “Se debe gobernar para la gente y con la gente”, ha externado como prioridad el titular del Ejecutivo.

Conforme al compromiso establecido por el mandatario, la ley incluirá elementos como consulta a la población, audiencias públicas, asambleas ciudadanas, comités de participación de pueblos originarios e indígenas, además de contralorías ciudadanas, al tiempo que se fomentará la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.

Uno de los ponentes en este primer foro, el abogado y académico de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia expresó que en la doctrina de la ciencia política se aduce que no sólo en México sino en el mundo entero se vive una crisis en cuanto a democracia electoral se refiere. “El gobernado debe estar vinculado al gobernante, pues el origen del poder y el fin del poder es el pueblo. Quien no entienda esto, no entiende lo que es la democracia comunitaria”, refirió el profesionista.

Cárdenas Gracia expuso que en materia de democracia participativa y deliberativa en México aún hay muchas deficiencias, por lo que resulta de vital trascendencia que en Puebla se promueva esta ley producto de una serie de foros donde los ciudadanos puedan seguir participando en asuntos públicos y vigilar a la autoridad en turno. “El gobernado debe estar vinculado al gobernante y viceversa, dado que el origen y el fin del poder es el pueblo; quien no entienda esto, no entiende lo que es la democracia”, resaltó.

Señaló que es de vital importancia que en dichos foros se consulte a los marginados y excluidos, como lo son los pueblos indígenas, parte muy importante de la población de Puebla, lo mismo que otros sectores como personas con discapacidad. “El esfuerzo es importante y podría posicionar a la entidad poblana como ejemplo a nivel nacional”, destacó Cárdenas Gracia.

En representación del Gobierno del Estado hizo uso de la palabra Marco Antonio Rodríguez Acosta coordinador estatal de Participación Ciudadana, quien destacó la importancia de estos foros que inician hoy y concluyen el próximo lunes 23 de septiembre, dado que Puebla carecía de esta ley, con lo cual se daba la espalda a los ciudadanos, lo que derivó en una crisis de gobernabilidad.

“El gobernador Miguel Barbosa Huerta diseñó una ruta en la que la participación ciudadana será y es el corazón de su gobierno e inmediatamente, al inició de su administración, implementó una gran herramienta: las audiencias públicas. A mes y medio de su implementación se han dado más de 20 mil atenciones en todo el gobierno”, indicó Rodríguez Acosta al detallar que en estos seis martes ciudadanos la audiencia pública del gobernador supera las 40 horas de atención directa, persona por persona, caso por caso.

En este primer foro se contó con la participación del diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla quien señaló que estos espacios contribuyen a fortalecer a la gente y al pueblo, así como a los mecanismos y sistemas que puedan tomar en cuenta a todas y todos.

Biestro Medinilla propuso incluir procedimientos para el plebiscito, la consulta popular, el referéndum que son medios de participación reconocidos en el mundo pero que por falta de reglamentación han permanecido como letra muerta en la entidad.

De igual manera se contó con la participación de la activista y académica poblana Lilia Vélez Iglesias, quien reconoció que estos foros son trascendentes para el estado, dado que incentiva la participación de las y los ciudadanos en la construcción de políticas públicas y en la toma de decisiones, lo cual es fundamental para poder consolidar un régimen realmente democrático.

En tanto la estudiante y defensora de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas, Leticia Vázquez Esteban, de 21 años, cursante del quinto semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, refirió que este foro de participación es un espacio adecuado donde las comunidades indígenas podrán hacer valer su voz.

En su participación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, aseveró que el Poder Judicial se suma gustoso a esta iniciativa promovida por el titular del Ejecutivo.

“El poder judicial se suma a estos foros con la meta clara que estamos en un nuevo régimen donde debemos fortalecer el combate a la corrupción y la aplicación sensible de la justicia”, subrayó Sánchez Sánchez.

Dichos foros tendrán lugar en las siguientes fechas y sedes: jueves 12 de septiembre, Congreso del Estado de Puebla; viernes 13 de septiembre, Tehuacán; sábado 14 de septiembre, Zacapoaxtla; jueves 19 de septiembre, Huauchinango; viernes 20 de septiembre, Zona Metropolitana (San Andrés Cholula); sábado 21 de septiembre, Teziutlán y lunes 23 de septiembre, Centro de Convenciones (clausura).

A ellos, han sido convocados integrantes de la sociedad civil, líderes sociales, académicos, activistas, grupos vulnerables, profesionistas y ciudadanos en general.