Estados Unidos hace el ridículo en el Mundial de China 2019

La mayor campanada del Mundial de Basquetbol en China 2019 se dio este miércoles, cuando la seleccion francesa derrotó a Estados Unidos con marcador de 79-89. El equipo norteamericano plagado de jugadores NBA no pudo encontrarse en todo el partido y estuvo abajo en el marcador casi todo el tiempo. Por su parte, Francia, liderada por Gobert, Batum y Fournier, trató siempre de imponer condiciones, neutralizando por completo a las estrellas norteamericanas.

Aunque el primer cuarto estuvo relativamente parejo en cuanto al marcador se refiere, los galos lograron irse al descanso con 6 puntos de ventaja. Sin embargo, para el tercer cuarto, Estados Unidos logró empatar el marcador en lo que parecía una reacción que le daría el triunfo, pero en el último cuarto de juego Francia volvió a dominar, sellando su pase a semifinales terminando con 10 puntos de ventaja sobre el cuadro estadounidense.

El próximo viernes se enfrentará en semifinales a la poderosa escuadra de Argentina, con toda la moral en alto. Mientras que Estados Unidos se va a casa con la humillación a cuestas ya que no caía en esta instancia desde 2002.

.@FRABasketball ???? pick up a historic win behind a dominant performance from @rudygobert27 and are heading to the #FIBAWC Semi-Finals! ?? #USAFRA pic.twitter.com/Psem2RxqKg — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 11, 2019