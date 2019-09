QUÉPASA: ¿Trump enamorado de Schwarzenegger?

El actor y exgobernador de California de 2003 a 2011, Arnold Schwarzenegger cree que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está “enamorado de él y quiere ser como el”.

En entrevista para la revista Men’s Health, el actor declaró cuando se le preguntó sobre su relación con Trump, ya que ambos llevan años de una tensa relación, desde que Arnold apoyó a John Kasich.

Arnold señaló que cuando coincidía con Trump en eventos pasados, como los de la lucha libre, al actual presidente “siempre admiró a las personas con buen cuerpo” y con talento para el espectáculo

Siempre me quejo de que Trump no es capaz de dejar de ser Trump y pasar a ser presidente. Bueno, la razón por la que digo esto es porque vi eso en mí, que no era capaz de pasar de Arnold a gobernador -añadió-. Todavía estaba atrapado como Arnold”.