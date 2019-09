Pickleball, el deporte que se está poniendo de moda

El pickleball fue creado en los Estados Unidos por Joel Pritchard, Bill Bell, Jordania Steranka y Barney McCallum. Buscaban una manera de divertirse, ejerecitarse y que fuera accesible para jugar. La pista es como una de tenis, pero cabe en media cancha de pádel, se juega con una raqueta similar a la del pádel, pero más pequeña, más manejable y menos pesada. La red está más baja y la bola es de plástico, muy ligera, con agujeros que frenan su velocidad.

Se juega en parejas, pero también es divertido si se practica de forma individual.

Los Pritchard tenían un Cocker Spaniel llamado Pickles que se mostró interesado en este nuevo juego. Cada vez que una bola se topaba en su camino, él la cogía y salía corriendo. Pickle creía que era su pelota (Pickle´s ball) y así es como el juego tomó su nombre.

¿Por qué se está volviendo tan popular?

