PRI reconoce salida de militantes para sumarse al partido de Elba Esther Gordillo

Lorenzo Rivera Sosa, dirigente estatal del PRI, afirmó que existe la salida de militantes del partido hacia Redes Sociales Progresistas que impulsa la exlíder sindical, Elba Esther Gordillo., y no descarta iniciar procesos de expulsión en contra de marinistas que se integraron a la nueva agrupación, como es el caso de Ramón Fernández Solana.

El tema de los partidos que se están formando no nos preocupa en este momento. Hay muchos que seguramente se irán, pero también hay muchos que están regresando”. Indico.

Además, en conferencia de prensa, el dirigente estatal del PRI señaló que el pasado viernes, los militantes como Leobardo Soto, Maritza Marín, Francisco Jiménez y Vanessa Barahona, quienes se encuentran en proceso de expulsión, debían ir a la Ciudad de México para los alegatos, sin embargo, la mayoría no acudió.

Los observamos pero no es nuestra preocupación en este momento. No vemos quién traiciona o no, en su momento los militantes son los que denuncian”