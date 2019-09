Refrendan plenistas de Izúcar compromiso con Antorcha

Izúcar de Matamoros, Puebla.- Los líderes campesinos de la región cañera y de la Mixteca poblana, se reunieron este fin de semana con el dirigente antorchista Eleusis Córdova Morán para refrendar su compromiso y alistarse para celebrar los 45 años de lucha, trabajo y grandes logros del Movimiento Antorchista, el próximo 10 de noviembre en la ciudad de Puebla, junto a 150 mil almas.

Córdova Morán señaló que Antorcha sigue más vivo que nunca, “la muestra ha sido la reunión de más de 100 mil y 60 mil antorchistas en los estados de San Luis Potosí y Michoacán, respectivamente, en pasadas fechas; esto a pesar de que los ataques contra Antorcha desde lo más alto se han intensificado, sin embargo, la organización se mantiene firme”.

Asimismo, en la reunión a la que asistieron más de 300 plenistas de esta región Mixteca, el líder antorchista aseguró que Antorcha no está de acuerdo en la política del Presidente de la República, pues para acabar con la pobreza el camino no está en la lucha contra la corrupción; “sí hay que acabar con este mal del país, pero no como lo está haciendo López Obrador”, puntualizó.

Recalcó que, hasta la fecha, López Obrador, en su lucha contra la corrupción, ha dejado en la ruina a los pobres quitando los apoyos sociales, lejos de atender las necesidades, como el apoyo al campo con el programa del “Procampo”, las guarderías, prospera, en la salud quitó el Seguro Popular, “en estos días, México vive en una crisis en la que no pueden atender a la gente con cáncer. Otro de los programas que fue eliminado en este gobierno, es el Ramo 23, que permitía hacer llegar recursos para obras públicas en las comunidades y pueblos”, refirió el también Diputado Federal.

Tras esta crítica que expuso Córdova Morán, dijo que Antorcha tiene una opción de gobierno para beneficiar a la gran mayoría de los mexicanos, pues puntualizó que el plan no es luchar contra la corrupción sino luchar contra la pobreza. Para ello remarcó que su organización busca aplicar cuatros ejes: creación de empleos; salario digno; una ley fiscal progresiva y reorientación del gasto público.

Finalmente, llamó a que el próximo 10 de noviembre, asistan con gran entusiasmo a celebrar el 45 Aniversario de Antorcha en Puebla, “para decirle a la sociedad mexicana que esta organización de los pobres, existe y más fuerte que nunca, que es la organización que va por el camino correcto y a la que se deben sumar para construir un país más democrático y más justo”.

Por su parte los campesinos y colonos que se dieron cita en la colonia Antorcha Popular 1, en Izúcar de Matamoros, dijeron que trabajarán como antorchistas comprometidos para acudir el llamado de su organización.