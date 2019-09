Por sexta ocasión, Barbosa encabezó la Jornada de Atención Ciudadana en Casa Aguayo

Durante la Jornada de Atención Ciudadana, Gómez Estrada solicitó al gobernador Miguel Barbosa Huerta, apoyo para recibir terapias y medicamentos que lo ayuden a mejorar su condición de salud, luego de que hace cinco años perdió una pierna a causa de un accidente.

A su vez, Verónica Castillo González acudió a la sede de gobierno para manifestarle al mandatario su necesidad de cambiar el implante coclear de su hijo, quien padece de sordera bilateral severa y con la ayuda de este recuperará de manera parcial la audición en un oído.

“Como madre de familia preocupada por el bienestar de su hijo, les puedo decir que este acercamiento con el gobernador me brinda la seguridad que se abre una puerta con posibilidades reales, pues he tocado fundaciones e iniciativa privada, incluso dependencias del gobierno y no he tenido respuesta favorable”, expresó Castillo González.