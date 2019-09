Remeros de Xochimilco se burlan de poblano que murió al caer de trajinera

Un video difundido en redes sociales muestra a un grupo de presuntos remeros de las trajineras de Xochimilco en “clases de natación”, para demostrar que es “fácil” nadar y que no hay obstáculos ni ramas que puedan causar la muerte.

Los trabajadores practican sus habilidades en el agua y se lanzan clavados, mientras se burlan del joven poblano que murió al caer de una trajinera.

Para que no suceda lo que pasó, maldito muerto […] todos flotan, menos Chema flotó, pero todos los de aquí flotan”.

Estas son las clases que según iba a dar el alcalde o no sé qué mam%&s, las pruebas de natación, nada más que la gente que viene y que no sabe nadar que no se pare de su p%$a trajinera”