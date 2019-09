Roberto Quintero impartió una conferencia en la Preparatoria 2 de Octubre de 1968

No importa lo que estudien: médicos, abogados, contadores o ingenieros, lo importante es emprender, porque si no emprendes, no haces tu sueño realidad, expresó Roberto Quintero Vega, Premio Nacional del Emprendedor 2014 y fundador de Cinemagic, durante su conferencia "Emprender, de la pasión a la idea", en la Preparatoria 2 de Octubre de 1968.

Acompañado del Rector Alfonso Esparza Ortiz, ante decenas de alumnos y profesores de esa unidad académica, Quintero Vega habló de las características de un buen emprendedor, los puntos claves que necesita para comenzar y cómo lograr que el negocio que se desarrolle tenga el éxito deseado.

"Las características fundamentales que debe tener un emprendedor son liderazgo, estrategia, cultura y comunicación. Esas son las claves para un buen comienzo, para luego pasar a mapear cadenas de valor, encontrar huecos en estas cadenas, generar cadenas y monetizarlas. Busquen océanos azules, donde no hay competencia y puedan explotar más opciones; aléjense de los océanos rojos, donde hay sangre y hay tiburones, que son competencia para ustedes", enfatizó.

El reconocido empresario explicó que si el emprendimiento no genera ganancias y causa mayores problemas, es mejor abandonarlo para no perder la inversión.

"El verdadero emprendimiento es el que genera valor económico, si no te va bien con la lana no estás emprendiendo, te estas auto empleando o es un micro changarro nadamás. Si el negocio no jala ‘mátalo’, no te enamores de él porque si no solo vas a perder dinero; tienes que arrancar mínimo cuatro veces y a fracasar para ser un emprendedor de éxito”.

Quintero Vega expresó su agradecimiento al Rector Alfonso Esparza Ortiz por la invitación para sumarse al proyecto Emprende BUAP, hace un año, que busca trabajar de la mano con académicos y estudiantes para lograr impulsar en la Universidad el emprendimiento.