La nacionalidad no juega: Tata Martino

Gerardo "El Tata" Martino, tratará de romper la ya larga racha negativa que la Selección Mexicana tiene en sus enfrentamientos ante Argentina.

En un juego de fútbol, la nacionalidad no juega. Trabajo en México y hago lo mejor para México. Como argentino, puedo tratar de representar a mi país trabajando con dignidad y honestidad en el extranjero, afirmó Martino.

Para el Tata, el once que presentará en el Alamo Dome, tiene toda la capacidad de vencer a la Selección de Argentina.

Para Martino, el equipo mexicano posee un fútbol que está a la par de la Albiceleste, que históricamente siempre ha sido etiquetada como potencia mundial.

Argentina está pasando por un proceso de recambio. Me parece que los jugadores que van surgiendo en Argentina y México tienen un nivel equivalente".

Asímismo, hizo hincapié en el deseo de patentar una filosofía en el cuadro mexicano cuando enfrente a las grandes selecciones.

Tata no quiso juzgar a la hora de los cuestionamientos por las bajas de seleccionados en otros procesos o interinatos.

Es una situación que desconozco, en mi cabeza nunca pasó que futbolistas que jugaron el primer partido, ya no quieren jugarlo. Yo creo que no es cuestión de disciplina. Los que se fueron no lo hicieron por cuestiones físicas".