QUÉPASA: ¿Green Day, Weezer y Fall Out Boy planean gira juntos?

Atención fans del punk rock, los grupos Green Day, Weexer y Fall Out Boy podrían estar armando una gira llamada “Hella Mega”.



Si bien no hay nada 100% confirmado, Billie Joe Amstrong, de Green Day, fue quien reforzó los rumores al comentar en un publicación de Instagram del actor Rainn Wilson, etiquetando a Rivers Cuomo de Weezer y Pete Wentz de Fall Out Boy, con las palabras “hella mega”.



También, los fanáticos descubrieon el sitio web HellaMegaTour.com que además de un campo de inicio de sesión, muestra un enorme .gif de Wilson como Dwight Schrute en The Office de NBC.

También se han creado cuentas de redes sociales para la gira en Facebook, Twitter e Instagram.



Otra de las pistas del tour podría tratarse de mercancia que muestra los nombres e imagenes de las bandas mezcladas, así como propaganda que anuncia el “Hella Mega” con las tres bandas.