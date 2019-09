Gimnasia recibe a Maradona en su primer día como entrenador

Diego Armando Maradona regresó a los banquillos como técnico de Gimnasia La Plata, ante la asistencia de más de 30 mil personas en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

El Pelusa, visiblemente emocionado, rompió a llorar antes de brindar un breve discurso a su nueva hinchada.

Que no les quepa ninguna duda que nos vamos a armar para el domingo y nos vamos a jugar la vida. No se juega con revólver, acá se tira el centro atrás y la empuja un compañero para que festejemos todos. A los de enfrente (por Estudiantes, el rival de la ciudad) no les digo nada porque quiero ser respetuoso, como no lo son ellos”.