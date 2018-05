Menos impuestos para acabar con la informalidad: 'El Bronco'

“Pero que una persona vaya al empleo formal no es para que pague los impuestos, sino para que tenga un mejor nivel de vida y, a partir de eso, pagará impuestos. No soy todólogo, pero sí puedo escuchar planteamientos para tomar las mejores decisiones”, señaló.

De nueva cuenta, utilizó el espacio para abordar una de sus propuestas más polémicas en materia de impartición de justicia, como lo es el “moche” de manos a los políticos corruptos. Dijo que el sistema de justicia mexicano debe atreverse a dar un paso de este tipo para acabar con el flagelo de la corrupción.

“Tenemos que atrevernos, estemos o no preparados. El mexicano necesita atreverse y un líder que se atreva. Tres madres en Jalisco lloran a sus hijos, ni huesitos les dejaron y nos estamos preocupando por una mano (…) No soy carnicero, no me gusta la idea, pero me gusta cómo la sociedad la está adoptando”, concluyó.