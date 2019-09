QUÉPASA: ¡Al fin habla Alejandra Guzmán sobre su hija Frida Sofía!

La cantantes Alejandra Guzmán ofreció una conferencia de prensa para anunciar su próximo concierto en la Ciudad de México, como parte de su gira ‘La Guzmán Tour 2019’.

En esta ocasión, la rockera se mostró accesible con los reporteros que le cuestionaron sobre el debut musical de su hija Frida Sofía.

A mi hija yo le deseo lo mejor, sé que tiene todo para llegar mucho más allá que yo, ella tiene oído absoluto (…) desde chavita ya sabía, eso es lo que da gusto, que ella haga lo que ella quiera, que logre, que tenga sus éxitos, que tenga su carrera (…) y no sé si esté haciéndolo bien o no, pero veo un reflejo de mí, es mi hija, es mi sangre, ¿cómo no lo hizo antes?, porque yo desde chavita decía: ‘yo voy a ser artista, a mi me vale’, vengo de una familia de dos grandes famosos y también pase por esa… necesito mi identidad, necesito ser yo, y por eso existe “Bye, mamá”, pero esa rebeldía yo la tuve cuando, yo vine aquí a ser mi audición en este edificio, tenía 17 años (…) y nunca me imaginé que fuera a ser así, pero puse el corazón y veo que Frida lo está haciendo, yo lo que más le deseo es eso, que sea feliz, que encuentre lo que la haga feliz en la vida”.

Guzmán aprovechó para aclarar que no es cierta la relación con Christian Estrada, ex novio de su hija.

Yo realmente no estaría tan tranquila si esto fuera cierto, si la acusación que yo con el galán, pues no, yo no estaría tan tranquila, yo estoy en paz, yo soy honesta”.

Asimismo, acerca del mensaje en el que Frida dijo que quería una madre y no una amiga, Alejandra Guzmán replicó:

Esa es la madre que le tocó, ojalá algún día me comprenda, ojalá algún día tenga hijos, ojalá un día esto pase a otro plano, porque yo soy famosa y por eso se hizo este gran escándalo, pero es un tema familiar, lo comparto así como comparto mi música, pero lo que más quiero es acércame y abrazarla y perdónala, igual que ella me puede perdonar a mí de muchas cosas”.

Finalmente, sobre el aborto que sufrió Frida Sofía luego de terminar su romance con Estrada, Guzmán se negó a ahondar en el tema.