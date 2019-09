Asegura Barbosa que Puebla será el asiento de los negocios

Al asistir a la toma de protesta de Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco como presidente del Consejo Coordinador Empresarial capítulo Puebla (CCE), evento donde se expuso el complicado escenario que se ha vivido durante los últimos meses, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, dejó en claro que la entidad no se descompuso en dos años de controversia política, “todo se pudrió antes y lo permitimos”.

En su mensaje dirigido a los 600 socios agrupados en 24 organismos que conforman el CCE Puebla, el gobernador denunció que recibió un estado descompuesto donde bandas criminales se vincularon con el poder. Ante ello garantizó que el papel de su gobierno será estimular la actividad económica promoviendo el estado de derecho y de libertades.

De igual manera garantizó que será aliado del empresariado poblano, no solapando ningún acto ilegal y combatiendo la corrupción.

“No se trata de venganzas ni de persecución, se trata de hacer justicia”, aclaró.

Aseguró que Puebla será el asiento de los negocios en México, y para ello, un principio básico en su gestión será erradicar la corrupción.

“No soy de papel, soy de a de veras y quiero la ayuda de quienes puedan colaborar”, dijo el titular del Ejecutivo a los ahí presentes, al tiempo de resaltar que el escándalo de la “trama Audi” no ocurrió en los últimos dos años, ni tampoco el escándalo de endeudamiento público.

En su mensaje, Barbosa Huerta aseguró que su gobierno atiende ya los reclamos de seguridad pública y para ello se inició con el cambio de los mandos de la policía que por principio de cuentas ya no extorsionan, además de que pronto habrá mil nuevas patrullas, tecnología, armamento, 32 cuarteles y todo lo que se requiera para fortalecer este rubro en la entidad. Además reconoció que no habrá inversión pública y florecimiento de negocios si antes no se recupera la paz.

Por último, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció la dedicación con la cual los integrantes del CCE realizan su actividad y les ofreció ser su aliado. Anunció que pronto les solicitará una reunión de trabajo para abordar temas específicos de interés común.

Por su parte, el nuevo presidente del CCE, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, expresó la disposición de mantener una política de diálogo y colaboración con el gobierno estatal.

“Desde el sector empresarial establecemos nuestro compromiso de trabajar de la mano con su gobierno”, dijo Alarcón Rodríguez Pacheco al tiempo de llamar a la unidad del empresariado poblano y expresar su compromiso de coadyuvar al desarrollo económico de la entidad.

El representante empresarial señaló que los socios del CCE están dispuestos a colaborar con el estado realizando inversiones que den como resultado la creación de empleos, además de promover inversiones extranjeras.