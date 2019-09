Lopetegui le echa flores al Chicharito

Imaginando "cosas chingonas" inició la etapa de Javier “El Chicharito” Hernández en el Sevilla, en un mediático fichaje que se dio prácticamente de último minuto en el mercado de fichajes veraniego. Por su parte, Julen Lopetegui, actual timonel del club sevillano, destacó el impacto que tendrá el regreso del Chicharito a la Liga, después del efímero paso por el Real Madrid, así mismo, destacó las cualidades del mexicano.

El técnico también habló sobre la competencia que existirá entre el mexicano y el holandés Luuk de Jong, quien también llegó este verano desde el PSV Eindhoven.

Luuk es un delantero un poco especial. Tiene buen juego con los pies, referencia en el juego aéreo. Atípico en el sentido que es un delantero que trabaja una barbaridad y que tiene unos registros físicos de ayuda y solidaridad muy importantes. Marcó muchos goles en el PSV", expuso Lopetegui.

Previamente, durante la presentación de Javier Hernández, el director general del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, conocido como Monchi, dijo "Pocas veces un jugador había demostrado tanta ilusión por un proyecto. Nunca he visto a un jugador rebajarse tanto sus condiciones económicas como ha hecho Javier para venir aquí. Él ha hecho un esfuerzo muy importante y en frío tienes que pensar que es porque tiene muchas ganas de venir al Sevilla. La edad no me parece excesiva, pero su ilusión le quita, seguro, muchos años".