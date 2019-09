Presenta Antorcha libro de poesía

Junto con integrantes de la Comisión Cultural del Movimiento Antorchista, Aquiles Montaño Brito, vocero de esta organización social, presentó el último libro que ha escrito Aquiles Córdova Morán, secretario general de Antorcha, titulado “Poesía y lenguaje”.

El vocero estatal de Antorcha, Aquiles Montaño, informó que Córdova Morán ha escrito hasta la fecha un total de 17 libros, entre los que destacan siete tomos de "Antorcha dice”, "Conferencias obreras", "Conferencias populares", "Conferencias culturales", "El arte, arma para la transformación del hombre", “La música popular mexicana” y “Pintura: reflejo del desarrollo humano”, que son “la suma y la síntesis de lo que Antorcha busca con la educación del pueblo pobre de México”.

Asimismo, explicó que, desde el nacimiento de Antorcha, se han perseguido dos objetivos: organizar y educar al pueblo de México para luchar contra la pobreza en este país. Para esto, la organización social ha formado grupos culturales en los 32 estados de México: a cantantes, instrumentistas, declamadores, grupos de baile y de teatro, que tienen como único objetivo hacer que la cultura no sea una mercancía más.

“Para mucha gente acudir al teatro, a una presentación de ballet o a ver buenos cantantes, siempre implica un costo, y mucha gente no lo hace porque no lo puede pagar. En el caso de Antorcha, ninguna de las presentaciones se cobra, todas son gratuitas para que la gente las pueda ver, porque nos interesa rescatar las tradiciones mexicanas y rescatar el arte, no sólo que lo vea, nos interesa también que lo practique y en esa difusión del arte que nosotros hemos implementado durante tantos años está también la educación para que la gente conozca la cultura”.