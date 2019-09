Acusan que Claudia Rivera no respeta el procedimiento para presentar iniciativas al Cabildo

Durante el inicio de la Sesión Extraordinaria en el Cabildo poblano, hubo una discusión por más de una hora, en la cual, los regidores acusaron que la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, no respeta el procedimiento para presentar iniciativas.

Al parecer de los regidores, la alcaldesa se salta la revisión de la Comisión de Reglamentación cuando se busca reformar el Coremun.

Ello luego de que Claudia Rivera presentó tres iniciativas, las cuales fueron aprobadas por unanimidad y sin revisión previa.

Se trata de la creación de la Unidad Anticorrupción, el programa de condonación de impuestos fiscales a locatarios de 23 de 30 Mercados Municipales con registro, y el Plan Integral para el Desmoche de Árboles.

No obstante, la regidora priista Silvia Tanús, presidenta de la Comisión de Reglamentación, reclamó públicamente a la edil y pedirle que mejor desaparezcan dicha comisión, pues no funciona.

Mejor que la desaparezcan y a mí me den la de Asuntos sin importancia, entonces para qué estamos. No piensen que me quiero meter en sus comisiones, aunque tenga el derecho de estar en todas técnicamente, las iniciativas deben pasar por revisión de la Comisión de Reglamentación”.

Asimismo señaló un abuso de presentación de iniciativas y dictámenes por parte de Rivera Vivanco para uso mediático, cuando “para eso estamos las comisiones para revisar las propuestas jurídicamente”.

No me aferro, pero en una afán de presentar el mayor número de iniciativas no se están turnando a las instancias adecuadas, no hay una revisión previa a que se presenten en Cabildo”, denunció.